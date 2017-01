Beim 2:0 (0:0) über Tunesien erzielte Bancé am Samstagabend in der gabunischen Hauptstadt Libreville per Freistoß den späten Führungstreffer (81. Minute). Préjuce Nakoulma (85.) sorgte nach einem Konter mit seinem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung.

