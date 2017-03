14. Minute: Emre Mor wird mit einem Steilpass auf die Reise geschickt, umkurvt Moldawiens Keeper und schiebt zum 1:0 für die Türkei ein. Sein erstes Länderspieltor, das er gebührend mit den Mannschaftskollegen feiert.

Nur zwei Minuten später: Offenbar hat sein Debüt-Treffer Mor so sehr beflügelt, dass er an der Seitenlinie einen besonderen Trick auspackt. Mor erläuft einen Ball gerade noch so, bevor er ins Aus rollt. Bei der Ballannahme setzt der 19-Jährige zu einer Pirouette an, tunnelt dabei seinen Gegenspieler und hat auf der rechten Seite freie Bahn. Eine fließende, schnelle Bewegung, und Moldawiens Abwehrspieler ist ausgetrickst. Was so einfach aussieht, ist höchste Fußballkunst.

In den sozialen Netzwerken wird Mor deshalb auch nicht (nur) wegen seines Tores, sondern vor allem wegen dieses unglaublichen Hackentricks gefeiert. Selbst seine Mitspieler bei Borussia Dortmund zeigten sich begeistert. Ousmané Dembéle zitierte diesen Tweet mit drei Smileys und zwei Feuer-Emojis:

Pierre-Emerick Aubameyang fragte bei Twitter: "Was tust Du Moldawien an?".

@Emremor29 what are you doing to Moldavia 😱😱😱😱😱 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) March 27, 2017

Und Mor selbst? Auch er äußerte sich bei Twitter zum Spiel, freute sich aber eher über seinen ersten Treffer für die Türkei als über den gelungenen Trick. "Großartiger Sieg! Ich bin glücklich über mein erstes Tor im Nationalteam", schrieb der Youngster.

Während Mor in der türkischen Nationalmannschaft schon mit seinen 19 Jahren zum erweiterten Stammpersonal gehört und im vergangenen Jahr sogar mit der Türkei zur EM nach Frankreich fahren durfte (zwei Einsätze), wartet er beim BVB noch auf seinen Durchbruch. Zwar ist die Konkurrenz in Dortmund groß, doch über mehr als ein paar Kurzeinsätze kommt der dribbelstarke Offensivspieler nicht hinaus. In acht Bundesligaspielen erzielte er bislang einen Treffer. 589 Minuten stand Mor in dieser Saison insgesamt nur auf dem Platz.

Deshalb gibt es beim BVB auch Überlegungen, Mor zu verleihen. Auch wenn BVB-Trainer Thomas Tuchel Mor in den höchsten Tönen lobt und ihn als "außergewöhnliches Talent" bezeichnet: "Von dieser Meinung gehen wir auch nicht weg. Er hat Tempo, Beschleunigung, aber trotzdem ist er zu uns gekommen nach einem halben Jahr als Profi. Das war ein großer Schritt, er unterliegt Leistungsschwankungen. Das ist aber ganz normal", sagt Tuchel weiter.

Nach einem Bericht der türkischen Zeitung "Hürriyet Spor" ist Besiktas Istanbul an einem Leihgeschäft interessiert. Allerdings sollte der BVB darüber nachdenken, Mor innerhalb der Bundesliga zu verleihen. So lernt er die Liga und das Leben in Deutschland noch besser kennen.

