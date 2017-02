später lesen Brasilien Live-Übertragung im Internet lässt Spiel ausfallen FOTO: rtr, SM FOTO: rtr, SM 2017-02-20T09:11+0100 2017-02-20T13:39+0100

Schmierentheater im brasilianischen Fußball: Gut 20.000 Fußballfans hatten sich am Sonntag in der WM-Arena der südbrasilianischen Stadt Curitiba eingefunden, die 22 Akteure standen bereit auf dem Platz, und dann pfeift der Schiedsrichter das Lokalderby zwischen Atlético Paranaense und dem FC Coritiba einfach nicht an.