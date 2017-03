Denkmal in Funchal enthüllt

Was ist denn da schief gelaufen? Zu Ehren des berühmtesten Sohn der Insel wird der Flughafen in Madeira nach Cristiano Ronaldo benannt. Doch eine hässliche Büste stiehlt dem portugiesischen Superstar die Show.

Das in Bronze gegossene "Kunstwerk" wurde am Flughafen in Funchal aufgestellt. Die Insel ist stolz auf den viermaligen Weltfußballer. Im Hafen von Funchal steht bereits eine lebensgroße Statue des Kickers. Das Problem: Die Büste ist wenig schmeichelhaft und sieht Frauenschwarm Ronaldo nur sehr entfernt ähnlich.

Ein gefundenes Fressen für die Twitter-Gemeinde, die sich einen Spaß daraus machte, herauszufinden, wen die Büste tatsächlich darstellen könnte und sich zudem bei Photoshop austobte.

Ronaldo machte derweil gute Mine zum bösen Spiel. Bei der feierlichen Taufe des nun nach ihm benannten Flughafens bedankte sich der Europameister höchstpersönlich vor Ort: "Das ist etwas sehr Spezielles für mich, weil ich sehr stolz auf meine Wurzeln bin." Und beim Anblick seines schief grinsenden Ebenbildes lächelte er fröhlich.

(areh)