Maradona soll in Neapel Theater spielen

Ein geplanter Auftritt der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona im Opernhaus Teatro di San Carlo zur Feier des 30. Meisterschaftsjubiläums des SSC Neapel hat heftige Proteste ausgelöst.

"Was hat Maradona mit einem Operntempel wie dem San Carlo zu tun?", sagte der ehemalige Intendant Francesco Canessa: "Das Teatro Real in Madrid würde Ronaldo auf der Bühne niemals zulassen."

Am 16. Januar tritt Maradona bei einer Mischung aus Theater und Show unter der Leitung des bekannten neapolitanischen Regisseurs Alessandro Siani auf. Alle Karten, die bis zu 330 Euro kosteten, sind ausverkauft.

“Tre volte 10″, di Alessandro Siani Il 16 gennaio sarò al Teatro San Carlo per ritornare ad abbracciare Napoli ed i miei napoletani! “Tre volte 10″, di Alessandro Siani. Vi aspetto tutti! Posted by Diego Maradona on Dienstag, 3. Januar 2017

Maradona lässt sich nicht entmutigen und lädt die Bewohner der Stadt in einem auf Facebook geposteten Video ein: "Ich will mich für all die Liebe bedanken, die mir Neapel geschenkt hat", sagte er.

(sid)