Bastian Schweinsteiger hat bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit über einem Jahr für den englischen Rekordmeister Manchester United mit einem Tor und einer Vorlage geglänzt. Die Red Devils gewannen ihr Viertrundenspiel im FA-Cup gegen Wigan Athletic 4:0 (1:0) und zogen in die Runde der letzten 16 ein.

Schweinsteigers hohe Flanke von der rechten Außenbahn köpfte Marouane Fellaini (44.) zur Führung ein, Chris Smalling (57.) und der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan (74.) erhöhten in der zweiten Hälfte. Kurz vor Schluss traf Schweinsteiger (81.) nach einer Ecke von Ander Herrera selbst zum Endstand. In 33 Spielen zuvor für ManUnited hatte er nur ein Tor erzielt.

Mit einer Tennis-Bewegung feierte Schweinsteiger seinen Moment der Genugtuung. Manchesters Teammanager José Mourinho lobte: "Es war wichtig für ihn, mit seinem Volley direkt etwas beizutragen und ich denke, er ist jetzt glücklich."

Sein langjähriger Nationalmannschaft-Kollege Lukas Podolski twitterte nach dem Spiel: "Schweinsteiger is back in business."

Schweinsteiger is back in Business 😉👍🏻 #BastiOne — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) January 29, 2017

Mourinho hatte Schweinsteiger, den er nach seinem Amtsantritt im Sommer zunächst ausgemustert hatte, Ende Oktober zunächst wieder mit der ersten Mannschaft trainieren lassen. Am 30. November wechselte er den 32 Jahre alten Mittelfeldspieler im Ligapokal-Viertelfinale gegen West Ham United (4:1) nach 87 Minuten ein. Seither stand für ihn nur ein weiterer Kurzeinsatz im FA-Cup zu Buche.

Schweinsteigers letzter Startelf-Einsatz für die Red Devils datierte vom 9. Januar 2016 (1:0 im FA-Cup gegen Sheffield United). Damals hieß der Teammanager noch Louis van Gaal. Die Auslosung für die fünfte Runde des FA-Cup findet am Montag statt.

Als Belohnung winkt die Europa League

Nach seiner guten Leistung gegen Wigan kann Schweinsteiger auch auf Einsätze in der Europa League hoffen.

"Er bleibt bei uns und wird auch auf der Liste für die Europa League stehen", sagte Mourinho nach Schweinsteigers erstem Startelf-Debüt am Sonntag. "Wir haben im Mittelfeld nicht so viele Optionen, natürlich ist er eine Option."

United trifft in der Europa League in der K.o.-Runde im Februar auf AS St. Etienne. Vor der aktuellen Saison hatte der englische Rekordmeister entschieden, Schweinsteiger nicht in den Kader für die Europa League aufzunehmen. Nach den Abgängen von Memphis Depay und Morgan Schneiderlein soll sich dies nach Angaben von Mourinho ändern.

(sid)