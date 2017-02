Ranieri wurde am 20. Oktober 1951 in Rom geboren und begann seine Karriere beim AS Rom. Während seiner aktiven Zeit als Spieler blieb er in Italien: US Catanzaro, Calcio Catania und US Palermo waren seine Stationen. Dann wechselte Ranieri die Seiten und wurde Trainer. Über Lamezia, Pozzouli, Cagliari, Neapel und Florenz kam er 1997 zum FC Valencia.

