Nach Verletzung: Coutinho kehrt in Klopps Kader zurück

Nach rund siebenwöchiger Verletzungspause kann FC Liverpools Teammanager Jürgen Klopp im Halbfinal-Hinspiel des League Cup beim FC Southampton am Mittwoch wohl wieder auf Philippe Coutinho zurückgreifen. Klopp bestätigte am Montag, dass der brasilianische Torjäger im Kader stehen wird, um vor dem Top-Spiel in der Liga bei Manchester United am Sonntag (17.00 Uhr) die Chance auf Spielpraxis zu erhalten. "Ich glaube Phil ist fit genug, es könnte auch sein, dass er ein paar Minuten Einsatzzeit bekommt, aber das hängt vom Spielverlauf ab", sagte Klopp. Der 24-Jährige hatte sich am 26. November gegen den FC Sunderland (2:0) eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.