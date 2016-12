später lesen Premier League Crystal Palace trennt sich von Teammanager Pardew Teilen

Twittern







Der abstiegsbedrohte englische Fußball-Erstligist Crystal Palace hat sich von Teammanager Alan Pardew getrennt. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. "Er hat viele Bereiche im Klub verbessert. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute", sagte Präsident Steve Parish. Der 55-jährige Pardew hatte das Amt im Januar 2015 übernommen und Crystal Palace in der vergangenen Saison ins Finale des FA-Cups geführt (1:2 n.V. gegen Manchester United). Crystal Palace liegt nach 17 Spielen in der Premier League mit 15 Punkten nur auf Rang 17. Ein Nachfolger für Pardew steht noch nicht fest.