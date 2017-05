Dank eines Traumtores von Fußball-Nationalspieler Emre Can hat der FC Liverpool im Rennen um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg eingefahren. weniger

Dank eines Traumtores von Fußball-Nationalspieler Emre Can hat der FC Liverpool im Rennen um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg eingefahren.

Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp siegte in der englischen Premier League beim FC Watford 1:0 (1:0) und festigte den dritten Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Can erzielte das Siegtor kurz vor der Pause mit einem spektakulären Fallrückzieher (45.+2). Es war das fünfte Tor in der laufenden Spielzeit für den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler. Pech hatte Watford mit einem Lattenschuß des Ex-Bremers Sebastian Prödl in der letzten Minute der Nachspielzeit.