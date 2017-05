Can schießt Liverpool per Fallrückzieher zum Sieg

Es läuft die Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Watford. Der Brasilianer Lucas schlägt eine Flanke aus dem Halbfeld in den Sechzehner, weil dort Emre Can in Position läuft. Der Ball kommt an, ist für den Mittelfeldspieler allerdings sehr schwer zu verarbeiten. Und was macht Can in dieser Situation? Er setzt einfach zu einem Fallrückzieher an. Can trifft den Ball perfekt, das Spielgerät dreht sich in die linke Torecke und ist unhaltbar für Heurelho Gomes. Nach seinem Treffer läuft Can zu Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der ihn in die Arme schließt.

So ganz nebenbei war es auch der Siegtreffer für die "Reds". Durch den Erfolg baute Liverpool als Tabellendritter den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf drei Punkte aus, wobei die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola noch ein Spiel in der Hinterhand hat. "Ich habe noch nie so ein Tor geschossen. Ich habe gesehen, dass ich ein bisschen Platz habe. Als der Ball kam, habe ich nicht viel nachgedacht und wollte ihn einfach aufs Tor bringen. Ich bin sehr glücklich, der Mannschaft mit diesem Tor geholfen zu haben", sagte Can nach dem Spiel. "Das war das beste Tor, das ich je geschossen habe", sagte Can weiter.

Bei Twitter rasteten die Fans nach Cans Traumtor regelrecht aus. "Das war das Tor der Saison. Absolut brillant", schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: "Das kann man mal so machen." In dem sozialen Netzwerk machte auch ein Foto die Runde, auf dem die Reaktionen der Fans hinter dem Tor zu sehen sind, in dem Cans Fallrückzieher einschlug. Darauf staunen die Fans nicht schlecht über das unfassbare Tor des deutschen Nationalspielers.

Und auch keine Sport-Titelseite kam am Dienstag ohne ein Foto seines "Wundertors" (Sun) aus. Die Times schwärmte von "Cans Kunstflug", der Daily Star wortspielte mit "Cantastic", und der Daily Mirror meinte frei nach Barack Obama: "Yes, we Can". Die BBC schrieb auf ihrer Internetseite: "Ist es ein Vogel, ein Flugzeug, nein, ähm, es ist super Can." Watfords Teammanager Walter Mazzari sprach von einem Tor, wie es "nur Champions schießen".

Und Klopp? Der war nach dem Spiel ebenfalls sehr glücklich über den hart erkämpften Sieg und natürlich das Tor seines Landsmannes. "Herausragend, weltklasse, ein Mordsding! Er hat es sich verdient. Im Fußball braucht man manchmal das nötige Glück", sagte der Trainer nach dem Spiel. Ob es für die Champions League reicht? "Am Ende kriegst du, was du verdienst", sagte Klopp. In den letzten drei Spielen trifft Liverpool noch auf den FC Southampton, West Ham United und den FC Middlesbrough. "Wir gehen da selbstbewusst rein", betonte Can, "wenn wir zeigen, was wir können, werden wir nächstes Jahr in der Champions League spielen, und da gehört Liverpool auch hin".

