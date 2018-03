später lesen FC Liverpool Emre Can will am Saisonende über seine Zukunft entscheiden 2018-03-08T17:59+0100 2018-03-08T17:59+0100

Der deutsche Nationalspieler Emre Can, dessen Vertrag beim FC Liverpool im Sommer ausläuft, will erst am Saisonende über seine Zukunft entscheiden. Der 24-Jährige, der von Juventus Turin umworben wird, sagte der Zeitung "Liverpool Echo", es sei noch alles offen. "Ich habe bei keinem anderen Club unterschrieben, ich konzentriere mich nur auf diese Saison", betonte Can.