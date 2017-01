Pleite im Ligapokal, Blamage im FA Cup: Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool auch im zweiten Pokalwettbewerb gescheitert und muss sich scharfe Kritik für seine Aufstellung anhören. Der deutsche Teammanager schied mit den Reds in der vierten Runde gegen den Zweitligisten Wolverhampton Wanderers am Samstag sensationell mit 1:2 (0:2) aus.

Klopp wollte gegen den Tabellen-18. der Championship unter anderem Philippe Coutinho, Daniel Sturridge und den deutschen Nationalspieler Emre Can schonen. Es ging schief: Richard Stearman überwand den früheren Mainzer Torhüter Loris Karius per Kopf schon nach 52 Sekunden. Der Österreicher Andreas Weimann legte gegen ganz schwache Gastgeber das 0:2 nach (41.).

Die englische Fußball-Ikone Gary Lineker erhob Vorwürfe gegen Klopp. "Ich verstehe nicht, dass er ohne Europapokal-Belastung die Ersatzspieler auflaufen lässt. Das zeugt von mangelndem Wissen über die Leistungsdichte im englischen Fußball und fehlendem Respekt", twitterte der frühere Weltklassestürmer während des Spiels.

Klopp versuchte, seinen Fehler zu korrigieren. Coutinho kam nach einem Pfeifkonzert der Fans an der Anfield Road zur zweiten Halbzeit, Sturridge nach einer guten Stunde, Can für die letzten 15 Minuten. Liverpool vergab allerdings beste Gelegenheiten, ehe immerhin Divock Origi (87.) traf.

Die Reds, im Vorjahr ebenfalls in der vierten Runde gescheitert, haben nun nur eines der vergangenen acht Pflichtspiele gewonnen. Dem Halbfinal-Aus im Ligapokal gegen den FC Southampton war eine Heimniederlage in der Premier League gegen den Tabellenletzten Swansea City (2:3) vorausgegangen. Am Dienstag empfängt der frühere Rekordmeister den zehn Punkte enteilten Tabellenführer FC Chelsea.

