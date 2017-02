Der 46 Jahre alte Keeper verspeiste während des Spiels auf der Ersatzbank genüsslich eine Pastete, den in England berühmten "Pie". Eine Kamera fing die Szene ein und strahlte sie in Zeitlupe aus. Ein Star war geboren! Im Netz wurde Wayne Shaw gefeiert. "Ein absoluter Held", schrieb ein Twitter-Nutzer, der das Video der Szene teilte. "Dieser Typ ist mein Sport-Held", schrieb ein anderer.

Sutton United's sub goalkeeper Wayne Shaw, 46, is eating a pie on the bench. Absolute hero. #SUFCvAFC #MAGICOFTHECUP pic.twitter.com/6eF7CVyf2M

Schon vor dem Spiel hatte der nicht mehr voll austrainierte Shaw die Herzen der Fans erobert, als ein Foto von ihm im Netz auftauchte, das ihn dabei zeigte, wie er in Flipflops die Ersatzbank des Stadions staubsaugte.

Rein zufällig kam die Heißhunger-Attacke während des Spiels allerdings nicht. Vor dem Spiel konnte nämlich darauf gewettet werden, dass Shaw eine Pastete essen würde. Die Quoten lagen bei 8:1. Trainer Paul Doswell fand die Aktion deshalb auch weniger witzig, als die Fans. "Er hat die Chance genutzt, um in die Medien zu kommen. Es würde mich nicht wundern, wenn es für eine Wette war", sagte Doswell. "Das wirft nicht das beste Licht auf uns."

Sutton United's substitute goalkeeper hoovering the dug-out before the game in a pair of flip-flops. The FA Cup is class. 😂 pic.twitter.com/x11BRSVU8q