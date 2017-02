Der Ersatztorhüter hatte in der 82. Minute in ein Fleischsandwich gebissen und mit seiner Aktion vor der Auswechselbank für große Aufmerksamkeit gesorgt. Das Netz hatte den nicht mehr voll austrainierten Torwart gefeiert, sein Trainer dagegen war gar nicht "amused".

Sutton United's sub goalkeeper Wayne Shaw, 46, is eating a pie on the bench. Absolute hero. #SUFCvAFC #MAGICOFTHECUP pic.twitter.com/6eF7CVyf2M

Denn wenig später kam heraus, dass ein Wettanbieter eine Quote von 8:1 angeboten hatte, wenn der "Roly Poly"-Goalie (kugelrunder Tormann) während der Partie etwas isst. Shaw stellte aber gleich klar: "Ich selbst habe nicht darauf gesetzt."

Der englische Fußball-Verband FA nahm am Dienstag Ermittlungen auf. "Es wird geprüft, ob es zu irgendwelchen Regelverstößen in Bezug auf Wetten kam", begründete ein FA-Sprecher. Zuvor hatte bereits die amtliche Wett-Kommission mitgeteilt, dass sie den Fall auf "Unregelmäßigkeiten" durchleuchten werde. "Integrität im Sport sollte kein Witz sein, deshalb haben wir mit Untersuchungen begonnen", sagte der zuständige Kommissions-Direktor Richard Watson.

Sutton-Teammanager Paul Doswell jedenfalls ließ kein gutes Haar an Shaw. "Ich weiß nicht, ob es um eine Wette ging. Es würde mich aber nicht überraschen", meinte Doswell und fügte an: "Mit dieser Geschichte ist Wayne weltweit wohl ein Star geworden. Ich denke aber nicht, dass es das beste Licht auf uns geworfen hat."

Fans feiern Kult-Keeper

Den Fans war das egal. Wie immer feierten sie Shaw mit der Hymne: "He's fat, he's round, he's worth a million pounds." Auch in den sozialen Netzwerken wurde der Prototyp des übergewichtigen und gemütlichen Feierabend-Fußballers als "willkommene Abwechslung zu Trump" und "wahre Legende" gefeiert.

Mittlerweile gibt es den Twitter-Account "Big Wayne Shaw". "Wenn ich zum Einsatz gekommen wäre, hätte es noch wunderbarer werden können. Aber auch so hatte ich meinen Spaß", sagte Kult-Figur Shaw nach der Partie. Der Gert-Fröbe-Verschnitt lachte dabei lauthals - sein Gesicht war puterrot.

Sutton United's substitute goalkeeper hoovering the dug-out before the game in a pair of flip-flops. The FA Cup is class. 😂 pic.twitter.com/x11BRSVU8q