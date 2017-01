Torhüter müssen groß sein, Torhüter müssen kräftig sein. Am besten beides. Und über eine gute Sprungkraft sollten sie auch verfügen. Zumindest zwei der drei Eigenschaften, die einen guten Torhüter ausmachen, treffen auf Wayne Shaw nicht zu. Und dennoch ist der Ersatzkeeper des englischen Fünftligisten Sutton United der heimliche Star des Teams. Stattliche 150 Kilogramm bringt der 45-Jährige, der seit 2015 bei dem Klub aus Südengland spielt, auf die Waage.

Auch das war wohl ein Grund, weshalb die TV-Kameras den Koloss beim überraschenden 1:0-Erfolg in der vierten Runde gegen den Zweitligisten Leeds United immer wieder auf die Bank schwenkten, um Shaw zu zeigen, obwohl eigentlich Sutton-Kapitän Jamie Collins mit seinem Elfmetertor in der 51. Minute der Held des Tages war. Bei Twitter können Fußball-Fans sogar abstimmen, wer der bessere Keeper ist: Claudio Bravo von Manchester City oder eben Shaw. Bis Dienstagnachmittag fiel das Ergebnis eindeutig zugunsten Shaws aus.

Who's the better keeper? RT - Sutton United's Wayne Shaw Like - Claudio Bravo pic.twitter.com/oGCL3UiKUF

Dabei kann er nur selten zeigen, ob er wirklich ein guter Schlussmann ist. Auch gegen Arsenal wird Shaw wohl wieder auf der Bank Platz nehmen – die Regisseure des englischen Fernsehens freuen sich schon, denn sein Gesicht wird bei Spielunterbrechungen sehr wahrscheinlich öfter zu sehen sein.

Neben Shaw haben die "Gunners" aber mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen. Auf die verwöhnten Stars des Londoner Klubs warten Umkleidekabinen wie in der Bezirksliga. Ob Özil nach dem Spiel Gebrauch vom Entmüdungsbecken macht, ist eher unwahrscheinlich.

This will be Arsenals changing room for their FA Cup match against non-league Sutton 😂 pic.twitter.com/vp48umtmNG