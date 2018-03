später lesen Premier League Arsenal blamiert sich in Brighton - Druck auf Wenger wächst FOTO: rtr, sw 2018-03-04T16:35+0100 2018-03-04T16:46+0100

Der FC Arsenal mit seinem umstrittenen Trainer Arsene Wenger rutscht immer tiefer in die Krise und muss wohl auch in der nächsten Saison auf die Teilnahme an der Champions League verzichten.