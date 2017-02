Der FC Arsenal, Klub der deutschen Fuball-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi, hat wohl seine letzte Chance auf den Titel in der englischen Premier League verspielt. Im Spitzenspiel der 24. Runde unterlagen die Gunners bei Tabellenführer FC Chelsea 1:3 (0:1).

Mit 59 Punkten führen die Blues nach diesem Derby-Sieg die Tabelle souverän an, der Abstand zu Arsenal beträgt bereits zwölf Zähler. Der Spanier Marcos Alonso (13.) köpfte das Führungstor für die Gastgeber an der Stamford Bridge. Eden Hazard (53.) machte mit seinem erfolgreichen Abschluss nach tollem Sololauf praktisch schon alles klar, ehe Cesc Fabregas (85.) zum 3:ß traf. Olivier Giroud gelang per Kopf in der Nachspielzeit (90.+1) der Anschlusstreffer für die Gunners.

Özil war zwar immer wieder bemüht, die gegnerische Abwehr aus den Angeln zu heben, doch nur selten konnte sich der Ex-Schalker und -Bremer in Szene setzen. Chelsea spielte souverän, machte die Räume eng, ließ die Gunners kaum zur Entfaltung kommen.

Chelsea blieb das vierte Ligaspiel in Folge ungeschlagen und bestand vier Tage nach dem 1:1 gegen den FC Liverpool auch den zweiten Härtetest gegen einen Verfolger.

