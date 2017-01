Der FC Arsenal hat die Verträge mit drei französischen Profis verlängert. Wie der aktuelle Tabellenfünfte der englischen Premier League am Donnerstag bekanntgab, haben Olivier Giroud, Francis Coquelin und Laurent Koscielny "langfristige" Verträge unterschrieben.

Zu Einzelheiten und Laufzeit machte Arsenal keine Angaben.

Offen ist die Zukunft des deutschen Ex-Nationalspielers Per Mertesacker in London. Der 32-Jährige hat in dieser Saison wegen einer Knie-Operation noch kein Spiel für Arsenal gemacht, trainiert aber schon wieder. In der Verteidigung gelten Koscielny und der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi inzwischen als gesetzt.

Die Boulevard-Zeitung "Sun" hatte deshalb am Mittwoch berichtet, Mertesacker werde möglicherweise verliehen. Nach Informationen von Sky Sports hingegen soll er seinen Vertrag verlängern.

Unklarheit besteht auch bei Mesut Özil. Der Vertrag des deutschen Fußball-Nationalspielers endet erst in einem Jahr. Özil soll aber - genau wie Stürmer Alexis Sanchez - vorzeitig bei Arsenal verlängern. Doch Özil zögert noch. Im Interview des Fachmagazins "Kicker" sagte er kürzlich, er wolle zunächst wissen, ob Arsène Wenger über die Saison hinaus Trainer des FC Arsenal bleibe.

