Premier League Chelsea auf dem Weg zum Titel auch von Swansea nicht zu stoppen

Tabellenführer FC Chelsea hat seinen Vorsprung in der englischen Premier League am Samstag vorerst ausgebaut. Während die Verfolger pausierten, siegten die Blues zuhause an der Stamford Bridge 3:1 (1:1) gegen Swansea City.