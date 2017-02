Chelsea patzt in Burnley

Tabellenführer FC Chelsea hat sich in der englischen Premier League einen kleinen Ausrutscher geleistet. Beim FC Burnley kamen die Blues am Sonntag nur zu einem 1:1 (1:1).

Pedro brachte die Londoner in der siebten Minute in Führung. Robbie Brady glich in der 24. Minute für den Außenseiter aus. Trotz der Punkteteilung baute Chelsea seinen Vorsprung aus. Mit 60 Punkten rangiert das Team von Trainer Antonio Conte nun zehn Zähler vor den punktgleichen Londoner Lokalrivalen Tottenham Hotspur und FC Arsenal.

Manchester City (49 Punkte) könnte mit einem Sieg am Montag beim AFC Bournemouth noch auf den zweiten Rang vorrücken.

(dpa)