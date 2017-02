später lesen Premier League FC Liverpool boykottiert Boulevardzeitung "The Sun" FOTO: dpa, soe FOTO: dpa, soe Teilen

2017-02-10

Der FC Liverpool will Journalisten der britischen Boulevardzeitung "The Sun" Medienberichten zufolge nicht mehr in sein Stadion lassen. Auch Interviews mit Trainer Jürgen Klopp oder Spielern der Reds soll es nicht mehr geben.