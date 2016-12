später lesen Dritter Sieg in Serie Klopp und Liverpool klettern auf Rang zwei FOTO: dpa, hm Teilen

2016-12-27

Der FC Liverpool hat mit Trainer Jürgen Klopp den zweiten Tabellenplatz in der Premier League zurückerobert. Die Reds gewannen am Dienstagabend zuhause mit 4:1 (2:1) gegen Stoke City. Für das Team des früheren Dortmund-Trainers Klopp war es der dritte Ligasieg in Serie.