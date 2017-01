später lesen Premier League Fortschritte bei Chelsea-Plänen für Stadionneubau Teilen

Twittern





2017-01-12T12:41+0100 2017-01-12T12:41+0100

Der Londoner Fußball-Spitzenklub FC Chelsea darf mit zusätzlichen Millionen durch höhere Zuschauereinnahmen rechnen. Die Genehmigung seiner Pläne für den Abriss seines 140 Jahren alten Stamford-Brigde-Stadions und den Neubau einer Arena durch das Planungskomitee der zuständigen Stadtteilverwaltung bedeutete für den Premier-League-Tabellenführer einen wichtigen Fortschritt. Chelsea will für umgerechnet 575 Millionen Euro ein Stadion für 60.000 Zuschauer errichten. Die angestammte Spielstätte der Blues bietet derzeit lediglich rund 42.000 Fans Platz. Bis zum angestrebten Baubeginn benötigt Chelsea noch weitere behördliche Genehmigungen. Das letzte Wort hat ohnehin Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Noch nicht entschieden ist außerdem, ob Chelsea im Falle eines Neubaus während der notwendigen Arbeiten seine Heimspiele weiterhin an der Stamford Bridge austragen oder vorübergehend in eine der anderen Londoner Fußball-Arenen ausweichen würde. Die Umsetzung von Chelseas Stadionplänen würde die Wurzeln des 112 Jahre alten Vereins berühren. 1905 war der Klub von den Besitzern des bereits 1877 eröffneten Stamford-Bridge-Stadions zur kommerziellen Nutzung der Arena gegründet worden.