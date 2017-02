Der englische Fußball-Star Frank Lampard hat seine Karriere beendet. "Nach 21 unglaublichen Jahren habe ich mich dazu entschieden, meine Karriere im Profifußball zu beenden", schrieb der 38-Jährige am Donnerstag auf seiner Facebookseite.

Er habe in den vergangenen Tagen eine "Reihe spannender Anfragen" erhalten, die ihn jedoch nicht überzeugt hätten, doch noch weiterzumachen. Lampard, der einen Großteil seiner Karriere beim FC Chelsea verbracht hat, spielte zuletzt für den New York City FC in den USA.

"Der größte Teil meines Herzens gehört dem FC Chelsea. Ein Klub, der mir so viele tolle Erinnerungen beschert hat. Ich werde nie vergessen, welche Chancen sie mir gegeben haben und wie viele Erfolge wir gefeiert haben. Es ist unmöglich, allen Beteiligten persönlich zu danken", schrieb Lampard, der künftig eine Karriere als Trainer anstrebt und die dafür notwendigen Lizenzen erwerben will.

Lampard, der mit 211 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Londoner Vereinsgeschichte ist, lief 106-mal für die englische Nationalmannschaft auf. 2014 trat er nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Brasilien zurück.

Ein großer Titel mit den "Three Lions" blieb dem Mittelfeldspieler verwehrt, dafür räumte er im Vereinsfußball mehrere Trophäen ab. Unter anderem gewann er im Champions-League-Finale 2012 in der Münchner Allianz Arena im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern und zählte seinerzeit zu den Torschützen der Londoner. Dazu kommen drei Meistertitel und vier Siege im FA-Cup.

