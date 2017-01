später lesen Profi von Hull City Mason nach Schädelbruch und Not-OP wieder ansprechbar FOTO: afp Teilen

2017-01-23

Ryan Mason von Premier-League-Klub Hull City ist nach seinem Schädelbruch und folgender Not-Operation wieder ansprechbar. "Ryan hat über den Vorfall gestern gesprochen und wird in den nächsten Tagen weiter in der Klinik beobachtet", teilte der Verein am Montag mit, nachdem Mitspieler Michael Dawson und einige Klubvertreter den Mittelfeldspieler im Krankenhaus besucht hatten.