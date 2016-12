"Mir geht es gut, und der Eingriff lief gut", twitterte der Mittelfeldspieler von Manchester City am Freitagnachmittag aus dem Krankenbett: "Jetzt geht es wieder mal auf den Weg der Genesung."

Gündogan hatte seine Verletzung im Punktspiel gegen den FC Watford (2:0) vor gut einer Woche erlitten. Erst im September hatte er nach einer Knieverletzung sein verspätetes Debüt für die Citizens gegeben, bei denen er sich unter Pep Guardiola in der Folge einen Stammplatz erspielte.

Hi guys! I'm doing well and today's surgery went fine. Now it's another road to recovery 🙏#ComebackStronger - mode: 🔛 pic.twitter.com/CDuAR091cz