Zum Vergleich: Die gesamte Mannschaft von Stoke City wies am Samstag gegen Southampton (0:0) in der Statistik nur 162 Pässe auf. Gündogan erzielte den höchsten Wert im Mutterland des Fußballs seit Beginn der Aufzeichnungen in der Saison 2003/04.

#MCFC dominating possession in #MCICHE led to remarkable stats for İlkay Gündoğan: 181 touches, 167 out 174 passes completed (96%)!! Incredible numbers and he was 1 of 4 #ManCity players with 100+ touches and 100+ completed passes (Zinchenko, Otamendi, D. Silva). #cityvcfc 🎯👏👏 pic.twitter.com/vdmRH4aJVo