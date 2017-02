Nach dem enttäuschenden 0:0 in der Premier League bei Schlusslicht Hull City kanzelte der Portugiese den BBC-Moderator ab und beendete vorzeitig das Interview.

"Wenn sie keine Ahnung vom Fußball haben, sollten sie kein Mikrofon in der Hand halten", sagte Mourinho zu seinem Gegenüber und brach damit das Gespräch ab. Zuvor hatte sich der Coach darüber beschwert, dass Schiedsrichter Mike Jones den Hull-Profis zu viel durchgehen ließ. Als der Reporter den Trainer bat, dies genauer auszuführen, war dies offenbar zu viel für Mourinho.

