Kommentarspalten in sozialen Medien vermitteln wenig Harmonie. Die so genannten Personen des öffentlichen Lebens bekommen allenfalls mal ein Häppchen Zuspruch. Meist aber stehen Diffamierung, Beleidigung und Häme im Vordergrund. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Eine ist Jürgen Klopp. Wann immer sich der Trainer des FC Liverpool zur Welt des Fußballs, und darüber hinaus, äußert, ist ein seltenes Phänomen zu beobachten. Abertausende Fans anderer englischer Mannschaften - auch der direkten Rivalen - lobpreisen den Coach, ob seines Stils und seiner Klasse. Diesen Status hatte Klopp sich in Deutschland auch mal erarbeitet. Derzeit erobert er fleißig Herzen in England. Dem souverän sympathischen Auftreten liegt dabei vor allem eines zugrunde: die Rückkehr in die Erfolgsspur als Fußballlehrer.

Als Jürgen Klopp Mitte April 2015 nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet, ist nicht mehr viel übrig von dem Klopp, der als TV-Experte dem Volk während der WM 2006 und der EM 2008 im ZDF den Fußball erklärte. Von dem Klopp, der mit Charme und Witz erst die Mainzer Fans, dann die Dortmunder für sich gewann. Und von dem Klopp, der den BVB mit Siegesgewissheit in den Augen zu zwei Meisterschaften, Pokalsieg und ins Endspiel der Champions League führte. Die sportliche Krise bei Borussia Dortmund 2015 hinterlässt Spuren. Klopp gibt sich dünnhäutig, sieht ausgebrannt aus. Durch schnippische Aussagen und jähzornige Fratzen samt Schiedsrichter-Schelten verspielt Klopp Kredit bei der deutschen Fanschar und dankt schließlich ab.

Liverpool liegt Klopp zu Füßen

Etwas mehr als anderthalb Jahre später ist der 49-Jährige wieder voll im Modus des Welteroberers - England, und speziell Liverpool, liegt ihm zu Füßen. Mit dem LFC gehört Klopp der Spitzengruppe der Premier League an, kann heute gegen Stoke City den Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea wieder verkürzen.

Als Klopp im Oktober 2015 in der nordenglischen Hafenstadt seinen Job antritt, spricht er von einem langen Weg, von Titeln und vor allem immer wieder von "wir" und "zusammen". Es gehört zur Klopp'schen Philosophie, die Einheit zu beschwören. Im vergangenen Winter erwarten viele, dass der Coach nach einem 0:3 in Watford die Weihnachtsfeier absagt. Ein üblicher disziplinarischer Vorgang in England. Doch Klopp besteht darauf, zu feiern: "Mir ist egal, ob ihr Alkohol trinkt, aber keiner von euch geht vor 1 Uhr nach Hause. Was auch immer wir machen, wir machen es zusammen. Wir machen es so gut wir können - und heute bedeutet das: Wir machen Party!"

Das diesjährige Weihnachtsfest erlebt der FC Liverpool nun sowieso in bester Laune. Ohne die körperliche Belastung eines internationalen Wettbewerbs präsentiert sich das Team in hervorragender Verfassung. Klopp hat vor der Saison sein Trainerteam umstrukturiert. Ein wichtiger Baustein ist Andreas Kornmayer. Der Fitnesstrainer hat beim FC Bayern unter Louis van Gaal, Jupp Heynckes und Pep Guardiola gearbeitet. Jetzt trägt er den "Liver Bird" auf der Brust. Die Reds lernen Kornmayers harte Seite im Trainingslager in Kalifornien im Sommer kennen. Dort installiert Klopp sein laufintensives Gegenpressing-System endgültig. In der vergangenen Saison - ohne jegliche Vorbereitungsphase und mit Europapokalspielen - konnte es der Coach der Mannschaft nur zum Teil aufbürden. Jetzt ist der nächste Schritt auf dem Weg zur englischen BVB-Kopie getan. Im ersten Saisonspiel beim FC Arsenal (4:3) läuft die Liverpooler Mannschaft 117,6 Kilometer. Es ist der höchste Wert, der jemals in der Premier League verzeichnet wurde. Das Team unterstreicht dadurch Klopps Worte bei seiner Antrittsrede: "Wir werden härter arbeiten als die anderen."

Mit dieser Attitüde kommt Klopp in der Arbeiterstadt natürlich gut an. Auch das erinnert an seine Dortmunder Zeit. Neil Atkinson vom Anfield-Wrap-Podcast aus Liverpool sagt über Klopp: "Ich kann ihn mir nicht beim FC Barcelona oder Real Madrid vorstellen. Er braucht die Art von Klub, in dessen Stadt Fußball durch die Adern aller Menschen fließt." Klopps Vertragsverlängerung bis ins Jahr 2022 spricht für diese These. Die als sehr skeptisch geltenden Besitzer des FC Liverpool, die US-amerikanische Fenway Sports Group, sind vom Deutschen begeistert.

Klopp hat viel geändert rund um das Trainingszentrum in Melwood. Neben Kornmayer und den Assistenten Zeljko Buvac, Peter Krawietz and Pepijn Lijnders hat Klopp seinem Team eine weitere Vertrauensfigur zugeführt: Michael Edwards. Klopp mag das englische Modell des alleinherrschenden Trainers - bis auf eine Ausnahme: das Gebaren rund um Spielertransfers. Diesen Aufgabenbereich hat Klopp Edwards übertragen - natürlich mit entsprechendem Veto- und Mitspracherecht. Edwards soll das Äquivalent zu Michael Zorc in Dortmund werden.

Seit fünf Jahren ist Edwards bereits beim LFC angestellt, im November wurde er zum Sportdirektor befördert. Edwards ist ein unbeschriebenes Blatt. Klopp ist das egal, er vertraut seiner Menschenkenntnis. Und in den Kommentarspalten ist nachzulesen: Ganz Liverpool vertraut Klopp.

Quelle: RP