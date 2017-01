später lesen Ligapokal in England Klopp verpasst mit Liverpool Finaleinzug FOTO: afp Teilen

Twittern





2017-01-25T22:59+0100 2017-01-26T07:20+0100

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Spitzenklub FC Liverpool den erneuten Einzug in das Ligapokal-Endspiel verpasst. Der Vorjahresfinalist und Rekordsieger verlor im Halbfinal-Rückspiel in der Nachspielzeit gegen den FC Southampton 0:1 (0:0) und schied nach dem 0:1 im ersten Duell in der Vorwoche aus. Das Tor des Abends erzielte Shane Long (90.+1).