Kuriose Elfmeter-Entscheidung in der zweiten englischen Liga. Weil der Schiedsrichter offenbar die Regel verwechselte, wurde Newcastle United die Wiederholung des Elfmeters verwehrt. Stattdessen gab es indirekten Freistoß – für das gegnerische Team.

Die Spieler waren außer sich, von den Fans ganz zu schweigen. Minutenlang redeten alle Newcastle-Spieler und der aufgebrachte Trainer Rafael Benitez auf das Schiedsrichtergespann ein. Ausnahmezustand in Newcastle.

Ursprung dieser ungewöhnlichen Szenerie am Mittwochabend war die 29. Minute in der Partie von Newcastle United gegen Burton Albion. Schiedsrichter Keith Stroud sprach den Hausherren einen Foulelfmeter zu. Newcastles Matt Ritchie verwandelte sicher und bejubelte den Führungstreffer bereits mit seinen Teamkollegen. Dann trat langsam das Entsetzen ein. Schiedsrichter Keith Stroud pfiff die jubelnden Spieler umgehend zurück und zeigte einen indirekten Freistoß an für Burton. Der Grund: Newcastle-Mitspieler Dwight Gayle war zu früh in den Strafraum gelaufen.

Eine krasse Fehlentscheidung. Prizipiell kann es gemäß Regelbuch einen Freistoß für das gegnerische Team geben, aber nur, wenn der Elfmeter verschossen wird. Da der Strafstoß verwandelt wurde, hätte es eine Wiederholung geben müssen. Offenbar war sich Stroud dessen nicht bewusst oder er verwechselte die Regel. Stroud besprach sich mehrere Minuten an der Seitenlinie mit seinem Assistenten-Team, blieb aber bei seiner Entscheidung. In den sozialen Netzwerken hagelte es Hohn und Spott. So mutmaßte ein User, Stroud würde aktuell über den Rasen tigern und sich wundern, warum die Spieler noch nicht zur dritten Halbzeit herausgekommen wären.

Keith Stroud is wandering around the pitch at #nufc asking why the players haven’t come out for the third half. — Daniel Carey (@DanielPCarey) April 5, 2017

Später veröffentlichte der englische Schiedsrichterverband PGMOL ein Statement, in dem er den Fehler des Referees eingestand. Auch der Unparteiische selbst entschuldigte sich darin. Von einem "Konzentrationsfehler" war in der Mitteilung die Rede. Dennoch gab es erste Konsequenzen für Stroud. Von der angesetzten Partie Gillingham gegen Millwall am kommenden Wochenende wurde er abgezogen.

Ob man nun an den Fußballgott glaubt oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. In diesem Fall sorgte der verhinderte Elfmeterschütze Ritchie selbst für Gerechtigkeit und erzielte in der 60. Minute den 1:0-Siegtreffer für Newcastle, das dadurch weiter an der Spitze der zweiten englischen Liga steht. Der Schiedsrichter zeigte anschließend ganz regelkonform gen Mittelkreis.

(ems)