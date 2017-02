Wayne Shaw, Kult-Torwart mit gesundem Appetit, hat nach seinem Rücktritt beim englischen Fünftligisten Sutton United eine neue Job-Perspektive - als Nackt-Model.

"Eine Zeitung fragte mich, ob sie mich nackt fotografieren kann - bis auf die Handschuhe", sagte der 150-Kilo-Mann der "Bild".

Ersatzkeeper Shaw hatte im Pokal-Achtelfinale gegen den FC Arsenal (0:2) von sich Reden gemacht, als er während des Spiels auf der Bank genüsslich einen Pie verspeiste. Die Szene, die sich vor der Auswechselbank der Gastgeber abspielte, ging um die Welt.

Unter anderem wegen des Verdachts der Wettmanipulation war er einen Tag später zurückgetreten. Nach Angaben des Vereins auf der eigenen Webseite, trat der Keeper in Reaktion auf "die Ereignisse des Abends und der daraus resultierten öffentlichen Aufmerksamkeit" zurück. "Er hat einen Fehler bei der Beurteilung gemacht und der kommt ihn nun teuer zu stehen. Am Telefon war er in Tränen aufgelöst", sagte Sutton-Teammanager Paul Doswell.

(sid)