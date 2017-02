Guardian: "Claudio Ranieris Herrschaft endet auf grausame und brutale Weise, weil Leicester die Geduld verliert. Die Klub-Besitzer verlieren den Glauben an die Fähigkeit des Trainers, das Team in der Premier League zu halten. Doch viele sind traurig über die Entscheidung und verwirrt über den Zeitpunkt." weniger

ENGLAND Guardian: "Claudio Ranieris Herrschaft endet auf grausame und brutale Weise, weil Leicester die Geduld verliert. Die Klub-Besitzer verlieren den Glauben an die Fähigkeit des Trainers, das Team in der Premier League zu halten. Doch viele sind traurig über die Entscheidung und verwirrt über den Zeitpunkt."

La Stampa: "Ein Märchen, ohne Happy End. Es bedarf ein hohes Maß an Wahnsinn und an Undankbarkeit, um den Trainer zu feuern, der die Fußball-Leistung des Jahrhunderts vollbracht hat. Offenkundig können auch in Leicester Märchen kein glückliches Ende haben. Ranieris Rauswurf ist so plötzlich wie bitter. Der Traum ist zerbrochen, jetzt muss der Klub für einen Neustart arbeiten."