Premier League: Liverpool verleiht Sakho an Crystal Palace

Teammanager Jürgen Klopp verzichtet beim englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool auf die Dienste des französischen Nationalspielers Mamadou Sakho (26). Der Verteidiger wird bis zum Saisonende an Premier-League-Konkurrent Crystal Palace ausgeliehen, dies gaben die Reds nach dem Spiel gegen Tabellenführer FC Chelsea (1:1) bekannt. Sakho steht beim FC Liverpool noch bis 2020 unter Vertrag. 2013 war der ehemalige Kapitän von Paris St. Germain für 19 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt. In 80 Partien für den Europa-League-Finalisten von 2016 erzielte er drei Treffer. Im vergangenen Jahr war der Profi in Doping-Verdächtigungen verwickelt. Wegen eines positiven Tests nach dem Europa-League-Spiel bei Manchester United (1:1) am 17. März war Sakho mit einer provisorischen Sperre belegt worden, danach war er allerdings wieder spielberechtigt. Sakhos Anwälte hatten erfolgreich argumentiert, dass der beim Franzosen nachgewiesene Fatburner nicht auf der Verbotsliste der UEFA stehe. Die Europäische Fußball-Union hatte später das Doping-Verfahren offiziell eingestellt.