Vertrag bis 2022: Lloris bleibt in Tottenham

Der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur hat den französischen Nationaltorhüter Hugo Lloris langfristig an sich gebunden. Wie die Londoner am Donnerstag mitteilten, verlängerte der Vize-Europameister seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2022. Lloris, der am Montag seinen 30. Geburtstag feiert, war 2012 von Olympique Lyon zu den Spurs gewechselt.