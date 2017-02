Die vom englischen Fußball-Verband FA gegen den französischen Nationalspieler Bacary Sagna verhängte Geldbuße wegen öffentlicher Schiedsrichter-Schelte bleibt bestehen. Grund ist ein Instagram-Post des 32-Jährigen.

Sagnas Einspruch gegen die Strafe in Höhe von umgerechnet rund 46.000 Euro wurde abgewiesen, teilte die FA am Donnerstag mit. "10 gegen 12" hatte der Profi von Manchester City nach dem Premier-League-Spiel gegen den FC Burnley (2:1) am 2. Januar im sozialen Netzwerk Instagram geschrieben. ManCity spielte nach der Roten Karte gegen Fernandinho knapp eine Stunde in Unterzahl. Die FA bezeichnete das Verhalten des Spielers als unangemessen, Sagna habe die Integrität des Schiedsrichters infrage gestellt.

