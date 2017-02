später lesen Manchester United Rooney schließt Wechsel nach China aus FOTO: rtr, mb 2017-02-23T19:23+0100 2017-02-23T19:28+0100

Der englische Superstar Wayne Rooney hat durch ein Treuebekenntnis zu Rekordmeister Manchester United Spekulationen über einen Wechsel in Chinas Super League beendet. "Ich will, dass die Gerüchte ein Ende haben, und erkläre, dass ich bei Manchester United bleiben werde", sagte der 31-Jährige am Donnerstag.