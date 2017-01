Der FC Arsenal mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Shkodran Mustafi hat am Sonntag in der Nachspielzeit und in Unterzahl einen spektakulären 2:1-Sieg gegen den FC Burnley errungen.

Der FC Arsenal mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Shkodran Mustafi hat am Sonntag in der Nachspielzeit und in Unterzahl einen spektakulären 2:1-Sieg gegen den FC Burnley errungen. weniger