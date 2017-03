Mohamed Diame von Newcastle United hat wohl jetzt schon einen der kuriosesten Treffer des Jahres erzielt. Denn der Standard, der zum Tor führte, war so garantiert nicht geplant. Denn hier spielte der Zufall die größte Rolle.

"Was für ein Tor" ist möglicherweise einer der überstrapaziertesten Fußballer-Phrasen, die von Medien und Fans gleichermaßen genutzt wird. Doch wenn dieser kurze Satz erfunden wurde, dann für ein Tor, wie es am Dienstagabend in der englischen Zweitliga-Partie Brighton & Hove Albion gegen Newcastle gefallen ist.

Spötter würden wohl sagen, dass auch bei 1000 weiteren Versuchen die Akteure auf dem Feld dieses Tor nicht noch einmal auf dieser Art und Weise zustande bringen würden, selbst wenn sie es wollten. Denn der Treffer, den Newcastle Uniteds Mohamed Diame erzielte, war vor allem durch die Mithilfe der Glücksgöttin Fortuna möglich. Die Abwehrspieler von Brighton & Hove Albion waren gar so perplex, dass sie kollektiv die Arme vor das Gesicht schlugen, so unfassbar erschien ihnen der Gegentreffer. Was also war passiert?

Die Gäste aus Newcastle, die zu diesem Zeitpunkt mit 0:1 zurückliegen, haben eine Ecke. Brighton-Keeper David Stockdale faustet den Ball aus dem Fünfmeterraum in Richtung Sechzehner-Zentrum. Dort steht Christian Atsu und nimmt den Ball volley an, bzw. er versucht es, denn das Leder rutscht ihm komplett über den Schuh. Der Ball prallt nach rechts zum Mitspieler Daryl Murphy, der irgendwie den Ball per Picke weiterleitet zum Nebenmann Diame. Der wiederum, so sieht es jedenfalls aus, die Außenseite des rechten Fußes vor Schreck ausfährt und den Ball dadurch mit starkem Drall anhebt. Im hohen Bogen segelt der Ball an Freund und Feind vorbei - ins Tor.

Exactly like Newcastle drew it up in training ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/oq9z9hy1z7 — Planet Fútbol (@si_soccer) February 28, 2017

Was für ein Tor. Und ein wichtiges Tor, denn am Ende sicherten sich die Gäste auch dank des Ping-Pong-Treffers den 2:1-Auswärtssieg und die Tabellenführung gegen den direkten Konkurrenten.

(ems)