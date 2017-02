später lesen Swansea-Coach Paul Clement als Trainer des Monats ausgezeichnet Teilen

Der ehemalige Bayern-Co-Trainer Paul Clement ist nach gut einem Monat bei Swansea City zum Trainer des Monats in der englischen Premier League gewählt worden. Die Auszeichnung sei für ihn "eine große Ehre", erklärte der Coach des walisischen Klubs. Der frühere Co-Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters hatte das Amt beim abstiegsgefährdeten Premier-League-Klub erst Anfang Januar übernommen und seitdem neun Punkte mit dem Klub geholt. Unter anderem gelang den Swans ein überraschender 3:2-Auswärtssieg beim FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp. Die Abstiegsplätze hat Swansea inzwischen verlassen, als Tabellen-17. hat der Klub aber nur einen Punkt Vorsprung auf den 18. Hull City. "Wir bewegen uns in die richtige Richtung", sagte Clement, der vorher bei verschiedenen Klubs als Assistent von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gearbeitet hatte, "aber das Wichtigste ist, dass es so weiter geht."