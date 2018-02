später lesen Aubameyang will Lebensstil beibehalten "Mir ist egal, was die Leute denken" FOTO: dpa, gki lof 2018-02-25T14:38+0100 2018-02-25T14:46+0100

Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Pierre-Emerick Aubameyang will seinen extravaganten Lebensstil auch als Spieler des FC Arsenal in London in der englischen Premier League beibehalten.