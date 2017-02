später lesen Reform des englischen Fußballverbands Präsident droht mit Rücktritt Teilen

Der Vorsitzende des Englischen Fußballverbands FA, Greg Clarke, hat mit seinem Rücktritt gedroht, falls die britische Regierung die geplanten Reformen der FA nicht unterstützt. Die Abgeordneten werden am Donnerstag über einen Misstrauensantrag debattieren. Dabei geht es darum, ob die FA tatsächlich in der Lage ist, sich aus eigener Kraft zu reformieren und ihre Pflichten als Dachverband zu erfüllen, oder ob dafür Gesetze nötig sind. Kritiker unterstellen der FA mangelde Vielfalt und monieren die antiquierte Struktur. Clarke räumte ein, dass Veränderungen notwendig sind und äußerte sich zuversichtlich, dass sie auch gelingen würden. "Wir sitzen nicht nur rum", sagte er. Der Regierung wolle er entsprechende Reformvorschläge machen, mit denen er nun sein Amt verknüpft. "Sollte die Regierung die Änderungen, die wir in den kommenden Monaten vorstellen, nicht unterstützen, werde ich persönlich dafür die Verantwortung übernehmen", sagte Clarke in einem offenen Brief vom Dienstag. "Und dann würde ich von meinem Amt zurücktreten. Allerdings glaube ich nicht daran, dass der Verband dem Fußball nicht gerecht wird."