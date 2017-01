Der FC Liverpool hat sich in der Premier League gegen Abstiegskandidat Swansea City blamiert und droht nun in der Meisterschaft den Anschluss zu verlieren. Die Reds unterlagen zuhause in Anfield mit 2:3 (0:0) gegen das Team des ehemaligen Bayern-Co-Trainers Paul Clement.

