Beim 4:1-Sieg von Tottenham Hotspur beim FC Southampton schießt Harry Kane einen Elfmeter in die Wolken. Der Tottenham-Stürmer rutscht bei seinem Schuss weg, doch der Spott ist ihm trotzdem sicher. Kane nimmt es mit Humor.

Nach dem Spiel twitterte der englische Nationalspieler: "Wenn ein NFL-Team für die Zukunft noch einen Kicker sucht, sollte es sich mein Spiel heute anschauen." Beim American Football ist das Tor deutlich größer und auch höher als beim Fußball.

If there's any @NFL teams looking for a kicker in the future, have a look at my game tonight! 😉 #SOUTOT — Harry Kane (@HKane) December 28, 2016

Kanes Trainer Mauricio Pochettino nahm seinen Spieler in Schutz. "Es war ein Unfall. Als er mit dem linken Fuß gegen den Ball treten wollte, ging dieser ein bisschen hoch." Kane war beim Schuss ausgeruscht und in den Boden eingesunken. An der Stelle, wo der Ball lag, wölbte sich daraufhin der Boden. "Es war eine unglaubliche Situation", sagte der argentinische Coach der Spurs.

Im Netz fragten sich die User derweil, wo der Ball denn gelandet sei. Die beliebtesten Vorschläge: Auf dem Mond, am Südpol oder gar im Jahr 2017.

That turf moved a bit for Kane's penalty... pic.twitter.com/ZXgGw0HIcw — Photos of Football (@photosofootball) December 28, 2016

Kane dürfte den Fehlschuss aber schnell verkraften. Tottenham gewann das Spiel am Ende mit 4:1 – auch dank eines Tores des Angreifers. Southampton war durch Virgil van Dijk bereits in der 2. Minute in Führung gegangen. Doch Dele Alli gelang der Ausgleich (15.), und Kane brachte die Spurs nach der Pause erstmals in Führung (52.). In der Schlussphase machten der ehemalige Leverkusener Son Heung-Min (85.) und Alli (87.) alles klar.

(areh)