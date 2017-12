später lesen Premier League Manchester City feiert 17. Sieg in Serie FOTO: ap, RV FOTO: ap, RV 2017-12-23T15:42+0100 2017-12-23T18:20+0100

Tabellenführer Manchester City hat seine Rekordserie in der englischen Premier League am Samstag durch ein klares 4:0 (1:0) gegen den AFC Bournemouth ausgebaut. Die Mannschaft von Fußball-Trainer Pep Guardiola ist nach dem 17. Sieg nacheinander mit 55 Punkten weiter einsam an der Spitze.