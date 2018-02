Manchster United hat in der englischen Premier League das Verfolgerduell gegen den FC Chelsea mit 2:1 gewonnen. Chelsea-Profi Willian hatte die Blues nach 32 Minuten in Führung gebracht. Romelu Lukaku glich sieben Minuten vor Schluss für United aus. Jesse Lingard traf in er 75. Minute zum Sieg für United.

