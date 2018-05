Am 12. Mai findet der letzte Bundesliga-Spieltag statt. Drei Tage später, am 15. Mai, gibt Joachim Löw seinen vorläufigen WM-Kader bekannt. Der endgültige Kader muss der Fifa am 4. Juni mitgeteilt werden. Dabei darf jeder Nationaltrainer 23 Spieler berufen, darunter müssen sich 20 Feldspieler und drei Torhüter befinden.

Einer, der sein WM-Ticket sicher haben dürfte, ist Mesut Özil - eigentlich. Denn der Weltmeister von 2014 droht möglicherweise für das Turnier auszufallen. Laut englischen Medien droht Özil die Weltmeisterschaft in Russland zu verpassen. Wie die "Sun" berichtet, leidet der 29-Jährige an einer chronischen Rückenverletzung.

It's a pity I missed yesterday's match with my back injury. It'll need some time but I'm sure I'll fully recover in time for the World Cup. Once again I'd like to thank our boss. It was an honour playing for you, Mon. Wenger! Thanks for all the memories we shared together. 🙏🏼 pic.twitter.com/8VlfJjJ2EX