Premier League: Schneiderlin wechselt von ManUnited zum FC Everton

Der Franzose Morgan Schneiderlin verlässt den englischen Rekordmeister Manchester United und wechselt zum Premier-League-Rivalen FC Everton. Das teilte Man United am Donnerstag mit. Schneiderlin unterzeichnete einen Viereinhalbjahresvertrag. In Everton trifft der 27-Jährige auf Trainer Ronald Koeman, mit dem er bereits in Southampton zusammenarbeitete, bevor er im Juli 2015 nach Manchester wechselte. Ähnlich wie Bastian Schweinsteiger war auch Schneiderlin unter Trainer José Mourinho kaum zum Einsatz gekommen.