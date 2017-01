später lesen 2:3-Heimpleite Klopp verliert mit Liverpool gegen Schlusslicht Swansea FOTO: rtr, mb Teilen

2017-01-21T15:31+0100 2017-01-21T15:40+0100

Der FC Liverpool verliert in der englischen Meisterschaft weiter an Boden. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp verlor am Samstag überraschend gegen das bisherige Schlusslicht Swansea City mit 2:3 (0:0) und wartet damit seit drei Premier-League-Spiel auf einen Sieg.